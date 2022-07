Tonnagebeperking op brug aan Jeugdlaan omdat deze in slechte staat verkeert

Heusden-ZolderHet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt vanaf maandag 25 juli 2022 een tonnagebeperking op van 3,5 ton voor zwaar verkeer dat passeert over de brug aan de Jeugdlaan in Heusden-Zolder. “Uit een recente analyse van de staat van de brug over de snelweg E314, blijkt deze in slechte staat te verkeren. Er is nood aan preventieve maatregelen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

AWV controleert en beheert verschillende bruggen op gewest- en autosnelwegen. Na een periodiek nazicht van de brug aan de Jeugdlaan in Heusden-Zolder wordt uit voorzorg het gewicht op de brug gelimiteerd tot 3,5 ton. Zwaar verkeer wordt te belastend voor de ophanging van de brug. Momenteel staat de brug onder verscherpt toezicht en wordt ze twee maal per jaar grondig geïnspecteerd. “We geven binnen ons investeringsprogramma prioriteit aan de vervanging van deze brug door een volledige nieuwe. Hiermee kunnen we de brug deze legislatuur nog aanpakken”, aldus Peeters.

Vluchtroute

Door de tonnagebeperking van 3,5 ton is de brug aan de Jeugdlaan in Heusden-Zolder vanaf 25 juli 2022 niet langer toegankelijk voor zwaar verkeer en lijnbussen. Op de Jeugdlaan wordt een wegversmalling geplaatst ter ondersteuning van deze maatregel. Voor het lokaal vrachtverkeer is er een vluchtroute via de Jeugdlaan naar de Industriestraat aan het Albertkanaal. Het dichtstbijzijnde alternatief om de snelweg te kruisen is de recent vernieuwde brug van de Terlaemenlaan (N729).

Alle info over gewijzigde haltes en dienstregelingen is vanaf 1 september 2022 te vinden via www.delijn.be/nl/routeplanner. De busomleiding is al eerder te zien via routeplanner bij opzoekingen op lijn 34 en 51, en dit van 25/07 tot en met 31/08. Bovendien zal aan alle haltes, die tijdelijk niet meer bediend kunnen worden, een duidelijk bericht uithangen met daarop de alternatieve reiswegen voor de lijnen 34 en 51 en hun vervanghaltes.

Alle andere weggebruikers ondervinden geen hinder van de tonnagebeperking.

