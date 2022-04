Terlaemenlaan van 22 tot 25 april niet toegankelijk

Haaltert/Zonhoven Straf met uitstel voor aanranden zwakbe­gaafd meisje

De correctionele rechtbank in Dendermonde heeft een 26-jarige man uit Haaltert veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor de aanranding van een zwakbegaafd 14-jarig meisje. De dader had het slachtoffer leren kennen via een chatgroep voor minderjarigen.

