Terlaemenlaan dit weekend onbereikbaar door asfalteringswerken

Paal Paalonline buigt zich over ‘Bouwmees­ters­can’

Op 21 april organiseert Paalonline een ‘Klankbordavond’ in OC De Buiting vanaf 20 uur. Hierbij zal men zich buigen over de ‘Bouwmeesterscan’ die in 2020 en 2021 voor de gemeente Beringen werd uitgevoerd geeft lokale antwoorden. Uiteraard gaat de aandacht vooral naar de Paalse kwesties. Momenteel loopt ook een infocampagne van Paalonline op de website. In een 20-tal artikels worden alle specifieke kwesties met betrekking tot het dorp Paal geduid.

15 april