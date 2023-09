“Ze schminkten hem tijdens zijn doods­strijd en redden hun eigen hachje”: hoe ‘vrienden’ Steven (35) aan zijn lot overlieten

“Ik kan de tijd niet terugdraaien”, stelde een van de zes beklaagden emotioneel in de correctionele rechtbank van Hasselt. Ze moesten zich verantwoorden voor hun rol bij het tragische overlijden van Steven Ubben (35) in Peer. Na een overdosis GHB duurde het maar liefst vier uur vooraleer zijn ‘vrienden’ de hulpdiensten inschakelden. Die tijd gebruikten ze om ‘grappen’ met hem uit te halen én hun sporen uit te wissen. De hamvraag: had Steven nog gered kunnen worden?