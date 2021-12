Stefan moet afzien van aankoop vier Tesla’s omdat elektriciteitsnet het niet aankan: “Wat de overheid wil, is gewoon niet haalbaar”

Beringen Beringe­naar Glen Van Ranst (28) koopt 500 pakken maandver­band om uit te delen aan kwetsbare vrouwen

Beringenaar Glen Van Ranst (28) is niet verlegen om een zot idee meer of minder om zijn TikTok-volgers te entertainen. Zo is hij momenteel 500 pakken maandverband aan het aankopen. Die zal hij uitdelen aan kwetsbare vrouwen. “Ik vond dat het tijd was om niet alleen mijn volgers te verwennen, maar ook eens wat nuttigs te doen voor mijn medemens”, legt hij uit.

