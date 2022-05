Sociaal werker worden bij Sociaal Huis Heusden-Zolder? Kom sollicitatiespeeddaten op 29 en 30 juni

Genk Topdokter en kniespecia­list Johan Bellemans annuleert raadplegin­gen om medische redenen

Een aantal patiënten van kniechirurg Johan Bellemans kregen afgelopen week in een brief te horen dat hun afspraak met de topdokter in het ZOL geannuleerd wordt. De oorzaak zou een persoonlijke, medische reden zijn. Aan de patiënten wordt bovendien gevraagd een nieuwe afspraak te boeken bij een andere specialist of arts naar keuze.

24 mei