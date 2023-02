Sociaal werker riskeert vier jaar cel voor brandstichtingen in asielcentrum: “Jongen wil mij erbij lappen”

Op 26 november 2020 brak er brand uit in het kantoor van de directrice. De sociaal werker die die nacht van dienst was, werd gealarmeerd door twee jongeren die in de instelling verbleven en belde de hulpdiensten. Nadat de brand geblust was, bleek dat de kluis in het kantoor opengebroken en leeggehaald was.

Naar Nederland met de buit

Op 15 maart 2021 werd er opnieuw brand gesticht. Twee minderjarigen staken rollen toiletpapier in brand en gooiden die door een venster in het kantoor van de directrice. Deze keer werd de kluis gestolen. De twee werden ondervraagd en een van hen vertelde dat ze de kluis hadden gestolen in opdracht van de sociaal werker. Ook verklaarde hij dat de sociaal werker achter de eerste brandstichting zat en dat hij in de dagen nadien samen met de man met de buit in Nederland was gaan winkelen. De jongen staafde zijn verklaring met heel wat details over hun uitstap. Een gedeelte van die verklaringen werd ook bevestigd tijdens het onderzoek.