Shoppen zonder schuldgevoel? Kom dan naar de pop-up verkoop van kwaliteitsvolle tweedehandskledij in Heusden-Zolder

Beringen Vakantie­gids ‘Visit Beringen’ vanaf nu beschik­baar

Het mooie weer kondigt traditioneel ook het nieuwe toeristische seizoen aan. Wie graag fietst, wandelt of een attractie bezoekt, vindt in Beringen zeker zijn gading! De nieuwe ‘Visit Beringen’ vakantiegids brengt een actueel en volledig overzicht van alles wat je in de stad kan beleven.

12:33