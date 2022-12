Rondtrekkende Moldaviër rooft 12 bestelwagens leeg en krijgt 15 maanden cel

Op 28 juni 2021 werd de inbraak bij het bedrijf vastgesteld. De inbreker was erin geslaagd het bedrijfsterrein via de dubbele omheining binnen te dringen. Op camerabeelden was te zien hoe een gemaskerde man op het terrein rondliep. Er waren twee verdachten, maar alleen de Moldaviër kon ontmaskerd worden. Tijdens het onderzoek ontdekten de speurders DNA van de man aan een deurklink van het bedrijf. Naast camerabeelden beschikten ze ook over telefonieonderzoek.

Niet aan zijn proefstuk toe

Volgens de openbare aanklager is de dertiger een rondtrekker. “Eerder is de verdachte al geïdentificeerd bij inbraken in Frankrijk. In Oostenrijk en Duitsland is zijn DNA ook aangetroffen. Ook in zijn thuisland is hij gekend. Hij kreeg er eerder al zes jaar cel voor een diefstal met geweld. De betichte stond geseind en is op 23 oktober staande gehouden op de luchthaven van Zaventem”, aldus het parket.