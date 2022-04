Rode Kruis Opvangcentrum in Heusden-Zolder houdt opendeurdag op 15 mei

GELRODE/LUMMEN Kraker riskeert dertig maanden cel

Een man uit Lummen riskeert dertig maanden cel en 12.000 euro boete, omdat hij in de zomer van 2021 onrechtmatig leefde in een leegstaande chalet in Aarschot. Hij zou ook beschadigingen toegebracht hebben in de chalet. Daarnaast bleek dat hij een kleine handel had in humane doping.

