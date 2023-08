Genk gaat opnieuw verkeer tellen vanuit de huiskamer in Gen­k-Noord en Genk-West

Genk wil enkele van haar inwoners uitnodigen om telramen te laten plaatsen, om zo de wijzigende verkeerssituatie in verschillende delen van de stad onder de loep te nemen. Na een eerste meting in Genk-Midden en Genk-Zuid is het nu onder meer de beurt aan Genk-Noord en -West.