Privé-skireis en dure restaurantbezoeken: directeur spendeert 10.000 euro met kredietkaart van school, maar wordt niet ontslagen

Het Sint-Franciscuscollege ontdekte de frauduleuze praktijken voor het eerst in 2020, maar toen kwam het niet tot een tuchtprocedure. In de plaats kreeg de man een tweede kans als logistiek directeur. In 2021 bleek echter dat hij opnieuw geld van de school had gebruikt voor privézaken. Vermoedelijk gaf hij 10.000 euro uit louter aan privékosten. Dat bedrag kwam naar boven als meerkost inzake de aankoop van schoollaptops, maar die meerkost werd vooraf niet door de school goedgekeurd.

Quote De Kamer van Beroep merkt op dat het minstens één keer gaat om een duur restaurant met kosten die oplopen tot boven de 100 euro per persoon.

De directeur gebruikte zo een Mastercard van de school voor onder andere een privé-skireis en hotelkosten. Verder maakt het verslag melding van “bijzonder veel restaurant-uitgaven die getuigen van een onaanvaardbaar uitgavenpatroon binnen de context van een school.” De Kamer van Beroep merkt daarbij op dat het minstens één keer gaat om een duur restaurant met kosten die oplopen tot boven de 100 euro per persoon.

“Hallucinante feiten”

De Kamer van Broep spreekt zelf over “hallucinante feiten” in haar verslag. “Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat de verzoekende partij zijn leidinggevende functie als directeur gebruikt voor privé-uitgaven die betaald werden met de Mastercard van de school. Dat in tijden waarin scholen kreunen onder het gebrek aan middelen en personeelstekort is”, staat in het verslag te lezen.

Quote De Kamer van Beroep is verheugd dat er sindsdien duidelijke afspraken zijn rond het gebruik van de krediet­kaart. Daarvoor vonden klaarblij­ke­lijk méér personeels­le­den dergelijke etentjes op kosten van de school normaal. Kamer van Beroep

Toch kan de man niet ontslagen worden, zo oordeelt de Kamer nu. Volgens het verslag was er vermoedelijk nood aan (meer) duidelijke afspraken rond het gebruik van de kredietkaart op het moment van de feiten. “Zowel het feit dat lunches en/of diners tussen collega’s betaald worden door de school als het feit dat er daartoe een duur restaurant kan worden gekozen, is niet evident. Nochtans gebeurde dat klaarblijkelijk in alle openheid. Enerzijds waren verschillende personeels- en bestuursleden aanwezig, anderzijds werden die etentjes ook gewoon gebudgetteerd en geboekt, en dit voor omvangrijke jaarlijkse bedragen.”

Terug voor de klas

“De Kamer van Beroep is verheugd te lezen in het dossier dat er sindsdien duidelijke afspraken gemaakt zijn rond het gebruik van de kredietkaart. Maar dat het bewuste personeelslid in augustus 2020 niet voldoende open gecommuniceerd heeft over de restaurantbezoeken, dient voor de Kamer van Beroep gelezen te worden in de tijdsperiode voorafgaand aan die afspraken, toen er klaarblijkelijk méér personeelsleden dergelijke etentjes op kosten van de school normaal vonden”, aldus de Kamer van Beroep in haar verslag.

Wel krijgt de man de tuchtmaatregel van de “terugzetting in rang” van de Kamer opgelegd. Hij verliest daardoor zijn benoeming als directeur, maar mag wel blijven lesgeven.

