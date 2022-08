Personeel en hun kinderen kamperen in tuin van woonzorgcentrum Berkenbosch: “De herinneringen komen massaal terug bij onze bewoners. Geweldig!”

Heusden-ZolderVier tenten, één caravan, negen personeelsleden en twintig kinderen zorgen vandaag én vannacht voor heel wat sfeer in woonzorgcentrum Berkenbosch in Heusden-Zolder. “Veel van de medewerkers hier zijn echte kampeerders,” vertelt animator Nele Broekmans, “Dus waarom zouden we dat niet eens op het werk doen? De ideale manier om de zomer in schoonheid af te sluiten!”

De eerste tenten stonden nog niet goed op, of enkele bewoners kwamen vanmorgen al een kijkje nemen. “Dit zorgt natuurlijk voor heel wat bedrijvigheid en dan wordt iedereen wat nieuwsgierig hé", lacht Nele. “En die vier tenten die er nu al staan, laten de herinneringen ook massaal terugkomen, merken we. De bewoners hebben al de hele ochtend volop verteld over hun kampeerervaringen. In de tent, met de mobilhome, dicht bij huis of net ver weg,... Heerlijk om te horen.”

Volledig scherm Zorgpersoneel azc Berkenbosch kampeert met hun kinderen in de binnentuin van het azc © Mine Dalemans

Het idee voor de gezellige kampeeruitstap ontstond heel toevallig. “Ik ben zelf een echte kampeerder in hart en nieren", vertelt Nele. “En op mijn auto staat het hele jaar door een daktent. Die lokt natuurlijk wel wat nieuwsgierige blikken. ‘Hoe werkt dat dan juist? En hoe ziet dat eruit?’ Toen ik vorige week naar huis reed dacht ik ‘eigenlijk moet ik toch eens op het werk blijven slapen’. En voilà, de directeur was onmiddellijk akkoord, de medekampeerders onder de collega’s werden opgetrommeld en vandaag is het dan zover.”

“We hebben vanmorgen vier tenten opgezet en vanavond komt een collega met haar caravan. In totaal gaan we in de binnentuin met 21 man overnachten. Negen onder ons zijn collega’s uit alle hoeken en verdiepingen van het woonzorgcentrum en we brengen onze twaalf kinderen mee. De jongste is 2 en de oudste is mijn dochter van 20 jaar!”

Bezoek van de kinderen en jongeren is niet nieuw voor de bewoners van Berckenbos. “De hele zomervakantie lang zijn zij welkom in het woonzorgcentrum. Handig voor het personeel dat niet langer opvang moet zoeken, leuk en leerrijk voor de kinderen die hier twee maanden mogen meehelpen en geweldig voor de bewoners die zot zijn van hen. Straks eten we allemaal samen pizza, gaan we petanquen en spelletjes spelen en als het begint te regenen, houden we een filmavond in de cafetaria. En nadien kruipen we gezellig onze tent in, al is er nog geen enkele bewoner geweest die vannacht zijn bed omwisselt voor een nachtje buiten", lacht Nele.

