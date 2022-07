Parket zoekt getuigen nadat vrouw zwaargewond op straat in Viversel gevonden wordt: “Nog altijd in kritieke toestand”

Heusden-Zolder Tonnagebe­per­king op brug aan Jeugdlaan omdat deze in slechte staat verkeert

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt vanaf maandag 25 juli 2022 een tonnagebeperking op van 3,5 ton voor zwaar verkeer dat passeert over de brug aan de Jeugdlaan in Heusden-Zolder. “Uit een recente analyse van de staat van de brug over de snelweg E314, blijkt deze in slechte staat te verkeren. Er is nood aan preventieve maatregelen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

18 juli