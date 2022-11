Ongeval op E314 ter hoogte van Zolder richting Nederland: verkeer moet over pechstrook

Genk Drukke eerste dagen voor outletwin­kel ALDI

ALDI opende op 12 november een tijdelijke outletwinkel langs de Hasseltweg in Genk. De tijdelijke outlet met non- foodartikelen uit de ALDI-folder kon meteen op veel aandacht rekenen. Vooral kleine doe-het-zelfartikelen, speelgoed en elektro waren zeer populair, in het bijzonder bluetooth hoofdtelefoons, tuinhaarden en elektronische kluizen vlogen al snel de deur uit. Ook de komende dagen zullen klanten er zeer interessante aanbiedingen kunnen terugvinden. De outletwinkel zal nog geopend zijn tot minstens zaterdag 10 december, of tot zolang de voorraad strekt. Klanten kunnen er gedurende die periode terecht van maandag tot zaterdag tussen 8.30 uur en 19 uur.

