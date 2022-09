Ongeval op E314 richting Leuven in Zolder: verkeer kan er maar moeilijk voorbij

Zolder Fietsroute laat je kennis maken met de 9 levens van Jef Ulburghs

Als eerbetoon aan het levenswerk van haar grondlegger Jef Ulburghs tekende Stebo vzw een fietslus (65 km) uit die enkele betekenisvolle plekken verbindt uit het leven en werken van Jef. De fietsroute ‘In het wiel van Jef Ulburghs’ vindt plaats op vrijdag 9 september, al kan je deze ook alleen ontdekken. Vanuit Jefs geboorteplaats Zolder leer je al fietsend door Houthalen en Genk zijn levensverhaal kennen. Via de FARO app of via fragmenten op www.jefulburghs.be luister je onderweg naar verhalen en getuigenissen van zij die dicht bij hem stonden. Op deze unieke manier kan je je laten verrassen door de 9 levens van de priester-activist.

4 september