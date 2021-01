Ondanks coronaspuitje opnieuw drie personeelsleden van rusthuis in Heusden-Zolder besmet met Covid-19

Woensdag 13 januari was een hoogdag voor De Bloemelingen. Alle 132 bewoners kregen hun coronaspuitje, net als enkele personeelsleden. Maar dat euforisch gevoel was maar van korte duur. Enkele dagen later bleek dat zeventien van de eenentwintig bewoners van een gesloten afdeling besmet waren met het virus. Ook drie personeelsleden van die afdeling testten positief. Ondertussen zijn nog drie medewerkers besmet. “Opnieuw op diezelfde afdeling, de ‘Rozengang’”, zegt directrice Nanda Van Ende. Hoe het virus er is binnengeslopen, is niet duidelijk. “We weten ook nog niet of het om de Britse variant gaat. Het was hoe dan ook schrikken, vlak na ons vaccinatiemoment. Maar we staan er nu voor en we moeten er doorheen.”

Quote Je bent niet meteen beschermd na de inenting. Zo’n vaccin heeft tijd nodig om een immuunres­pons op te wekken en dat kan toch tien dagen duren Joris Moonens,Agentschap Zorg en Gezondheid

De testresultaten van de 91 personeelsleden zijn binnen. De rest van de bewoners worden deze week nog getest. “Alle bewoners verblijven uit voorzorg op hun kamer en ook het bezoek is tijdelijk opgeschort.”

Niet onverwacht

Volgens Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, is het niet onverwacht dat het rusthuis kampt met een uitbraak vlak na het vaccinatiemoment. “Er kunnen twee zaken aan de hand zijn. Enerzijds is het mogelijk dat de mensen al besmet waren toen de vaccinatie werd toegediend, maar dat ze nog geen symptomen vertoonden. Maar het zou ook kunnen dat ze besmet zijn geraakt na de spuit. Je bent dan ook niet meteen beschermd na de inenting. Zo’n vaccin heeft tijd nodig om een immuunrespons op te wekken en dat kan toch tien dagen duren. We hadden wel verwacht dat zoiets kon gebeuren. Het is niet uitgesloten dat dit nog in andere rusthuizen zal gebeuren.”

“Het is natuurlijk ook mogelijk dat er zich een virusuitbraak voordoet tussen de twee vaccinatiemomenten in. In dat geval is het afwachten of de tweede dosis al dan niet moet worden uitgesteld. Alles hangt af van hoe snel de uitbraak onder controle is. We voorzien toch een periode van zo’n twee weken tussen de genezing en het moment van de tweede vaccinatie.”