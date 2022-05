Nood aan sport? Heusdense Bosloop vindt plaats op 26 juni

Beringen Blueberry Fields biedt voortaan ook workshop ‘mind-boost’ aan

Blueberry Fields in Beringen maakt al jaren werk van antioxidantrijk fruit dat nodig is voor een gezond lichaam. Nu willen ze er ook ingrediënten aanbieden voor een gezonde geest. Daarom starten ze met een workshop ‘mind-boost’ op het domein. Een ervaren coach neemt hiervoor een klein groepje mensen met dezelfde verwachtingen naar plekjes “waar het goed is om te zijn”. Je legt er contact met de natuur, gaat op zoek naar innerlijke rust en komt dichter tot jezelf. De workshop is laagdrempelig bedoeld: niets moet, alles kan en alles is oké.

10:50