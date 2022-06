Nieuwe velodroom moet in 2023 de deuren openen: “Fantastisch uithangbord voor de wielersport”

Heusden-ZolderZaterdagvoormiddag vond de officiële “eerstesteenlegging” plaats van de nieuwe velodroom in Heusden-Zolder. De bouw van het sportcomplex, dat naast de overdekte wielerpiste van olympische allure ook een gymnastiekhal, een medisch centrum, een horecazaak, een fitness en commerciële ruimtes zal bevatten, ligt perfect op schema om in het voorjaar van 2023 de deuren te openen.

De eerstesteenlegging was er eentje van symbolische aard, want de bouwwerken aan de velodroom zijn al flink opgeschoten. Daarom sloeg Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) een nagel in de wielerpiste. De officiële naam van het complex wordt Sport Vlaanderen Heusden Zolder – Velodroom Limburg. Met de nieuwe piste, die voldoet aan de UCI-normen, kan Vlaanderen binnenkort EK’s en WK’s baanwielrennen organiseren. Zowel voor het recreatiewielrennen als voor de Belgische topsporters betekent het nieuwe centrum in Limburg een grote stap voorwaarts.

De eerstesteenlegging zaterdagvoormiddag

“Het wielrennen zit stevig verankerd in ons DNA. De nieuwe velodroom wordt een fantastisch uithangbord voor de Vlaamse wielersport”, zegt Weyts opgetogen. “Het zal bovendien ook dienstdoen als opleidingscentrum dat een bredere instroom aan de basis zal garanderen. We investeren dus volop in onze sportieve toekomst.”

Lang proces

“Na een lang en uitdagend proces dat al in 2012 begon, is het einde eindelijk in zicht, maar het resultaat zal fantastisch zijn”, zegt Jan Peumans, voorzitter van de vzw Sportcomplex Vlaanderen Heusden-Zolder. “Het complex tilt de sportinfrastructuur in Limburg en Vlaanderen voor zowel topsport als breedtesport meteen naar een hoger niveau, iets waar we fier op kunnen zijn.”

De werken schieten goed op

Tom Vandeput, gedeputeerde provincie Limburg en voorzitter raad van bestuur LSM, bekeek de Velodroom vooral als onderdeel van het fietsparadijs dat Limburg inmiddels geworden is. “Dit is een belangrijke impuls voor de vrijetijdssector en de economie. Met de velodroom Limburg als nieuwe topinfrastructuur voor professionals en recreanten wil LSM het Circuit Zolder en de hele regio verder op de internationale kaart zetten, wedstrijden op hoog niveau naar Limburg halen, en de toekomst van Limburg ambitieus en innovatief vormgeven.”

Moderne Colosseum

Burgemeester van Heusden-Zolder Mario Borremans (GOED) zag dan weer vooral het lokale voordeel. “Ikzelf ben vooral benieuwd naar de reacties van onze lokale sportclubs, wanneer ze de velodroom voor het eerst ontdekken. Bij het zien van het middenplein van 3.000m², de kwalitatieve sportvloer en de gymhal van ruim 1.000m² kreeg ik alvast kippenvel.” Voorzitter van vzw Terlaemen noemde de Velodroom zelfs “ons eigen moderne Colosseum”. Ook bestuurslid van vzw Cycling Friends en oud-wielrenner Marc Wauters sprak van een droom die werkelijkheid werd.

De eerstesteenlegging zaterdagvoormiddag

Hout uit Finland

De Velodroom wordt in de eerste plaats een belangrijk trainingscentrum voor het baanwielrennen, en omdat de piste aan de UCI-normen voldoet, zullen er ook grote evenementen kunnen plaatsvinden, zoals Europese- of wereldkampioenschappen. Topsporters zullen in Heusden-Zolder vanaf 2023, dus al bij hun voorbereiding op de Spelen van Parijs in 2024, een snelle baan vinden die voldoet aan de hoogste eisen op het vlak van vormgeving, baanoppervlak en technologie. De houten piste heeft een lengte van 250m en bestaat uit zo’n 360 houten spanten die per positie op maat gemaakt zijn. Deze spanten worden afgewerkt met afwerkingslatjes van 40mmx40mm. Het hout voor de piste ging oorspronkelijk uit Siberië komen, maar door de oorlog in Oekraïne werd het hout uiteindelijk gevonden en aangekocht in Finland.

Het plein aan de piste

Op opleidingsvlak en in samenwerking met het Vlaams Wielerjeugdcentrum, zal de overdekte wielerbaan uitgroeien tot de uitvalsbasis voor de opleiding van miniemen en aspiranten. Ook de Vlaamse Wielerschool zal er opleidingen aanbieden. Verder wordt het een enorme trekpleister voor wielerliefhebbers, en zullen ook G-sporters er terechtkunnen. In de tribunes zijn 1013 vaste zitplaatsen voorzien. Op het middenplein is er plaats voor 1650 personen bij topevenementen en door middel van mobiele tribunes kan de capaciteit nog uitgebreid worden met 1000 personen.

Een luchtbeeld

Het complex zal bestaan uit meer dan 15.000m² sportinfrastructuur, waaronder een overdekte wielerpiste met een middenplein met vier sportunits, een topgymnastiekhal, een volledig FIA gekeurd medisch centrum, een fitness, een horecazaak en commerciële ruimtes. Deze maand wordt er een centrummanager aangesteld.

Beelden van de wielerpiste

