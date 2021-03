Motorrijder overleden bij ongeval aan Rekhovenstraat. Buurtbewoner Eddy tracht slachtoffer nog te redden: “Was ongelijke strijd”

Het slachtoffer bevond zich op een scooter en werd aangereden door een personenwagen. Die wagen is tegen een paal gebotst en op die manier tot stilstand gekomen. De paal is daarbij ook beschadigd en belandde deels op de weg. Over de identiteit van de motorrijder is nog geen info bekend. Een verkeersdeskundige is ter plaatse gekomen.

Machteloos

Buurtbewoner Eddy Ponet was op de terugweg van een training met de Vlaamse Wielerschool. Hij probeerde het slachtoffer nog te redden, maar dat is niet meer gelukt. “Het is een moment dat ik al eens eerder heb beleefd, maar toen had het wel een goed einde”, vertelt hij. “Dit keer besefte ik onmiddellijk dat het een ongelijke strijd was. Als je iemand kan redden, is dat mooi, maar nu stonden we machteloos en dat is een heel naar gevoel. Op deze plek houd ik altijd mijn hart vast wanneer we er met de renners passeren.”