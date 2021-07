Moeder uit Heusden verliest hondje na aanval door pitbulls: “Hopelijk is hij nu terug bij zijn baasje”

Limburg Limburgse onderne­mers leggen ambities bloot in nieuwe podcas­treeks

8 juli Verschillende Limburgse ondernemers zijn te horen in ‘Aan het woord’. Dat is de nieuwe podcastreeks die Voka-Kamer van Koophandel Limburg lanceert. In elke aflevering doet een ondernemer zijn of haar toekomstplannen uit de doeken, maar ook het behouden van een goede werk-privébalans komt aan bod. Met het initiatief hoopt Voka mensen warm te maken voor het ondernemerschap, maar ook ‘oude rotten’ te informeren over nieuwe tendensen in het vak.