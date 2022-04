Margo (43) vangt na wallaby Eo twee gloednieuwe babykangoeroes op: “Ik draag hen rond in een draagzak, hou hen warm en geef melk. Ook ‘s nachts”

Even terug naar mei 2021. Het was in die maand dat Margo en Rudi een piepkleine wallaby van slechts 470 gram zonder haar van Heist-op-den-Berg in hun opvangcentrum binnenkregen. Kangoeroemelk, groenten, fruit en noten werden razendsnel besteld, net zoals een draagtas voor... een chihuahua. Een tas die maandenlang perfect dienst deed als geïmproviseerde buidel rond het lichaam van Margo, de warme thuis van wallaby Eo. Hij werd een vrolijke viervoeter die om de drie uur een papfles kreeg, naast het bed van Margo en Rudi in een couveuse sliep en mee naar de supermarkt, op restaurant en naar de Ardennen ging. “Vandaag is Eo zestien maanden en bijna klaar om naar zijn nieuwe thuis in Mol te gaan. We hadden totaal niet verwacht dat we plots weer telefoon zouden krijgen...”, zegt Margo. Twee telefoons, om precies te zijn.