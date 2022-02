Margo (42) geniet van laatste dagen met kangoeroe Eo: “Van altijd samen naar voorgoed afscheid...Ja, dat gaat zwaar zijn”

Limburg Vincentius bereikt in 2021 maande­lijks 10.369 Limburgers in armoede: “En ook de energiecri­sis zal nog veel mensen treffen”

In 2021 hielpen alle 37 Vincentius-verenigingen samen maandelijks 3.899 kwetsbare gezinnen uit Limburg. In totaal bereikten ze samen maandelijks 10.369 personen waaronder 3.025 kinderen jonger dan of gelijk aan 12 jaar en 1.419 kinderen tussen 12 en 18 jaar. Er is sprake van een stijging ten opzichte van 2020 en door onder meer de energiecrisis kan dat aantal nog meer stijgen.

14 februari