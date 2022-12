Man riskeert 3 jaar cel voor messteek in buik van huisbaas

Heusden-ZolderEen 42-jarige man uit Heusden-Zolder riskeert 3 jaar cel voor het toebrengen van een messteek aan zijn huisbaas. Daarvoor was hij twee messen in de keuken gaan halen. Na het uitdelen van de messteek waste hij de messen af en legde hij die terug in de lade. De man zei dat hij zich de messteek niet kan herinneren.

“Ik zwaaide gewoon met een mes”, aldus de beklaagde, die naar eigen zeggen de ernst van de feiten besefte. “Ik was mezelf niet. Hij zei ‘kom op’ en ik ben toen ook boos geworden. Ik wist niet dat ik hem in de buik had geraakt.” Hij voegde eraan toe dat de huisbaas hem vier uur lang getreiterd had en beledigend naar zijn moeder had gevloekt.

Er was discussie over een Franse bulldog die de beklaagde in huis had. De verhuurder, die zijn bureauruimte in hetzelfde pand had, had hem erop gewezen dat de hond weg moest ofwel zou beklaagde de huurwoning moeten verlaten. Hij kreeg daar vanaf eind november 2019 een maand de tijd voor.

Verwondingen

Het mes was door de spieren en het buikvlies gegaan, en het slachtoffer moest met spoed geopereerd worden. De arts had ook afweerletsels in de vorm van snijwonden op de arm vastgesteld. Advocate Sophia Lycops vroeg voor de huisbaas een provisionele schadevergoeding van 1.500 euro en een aanstelling van een deskundige, ofwel een definitief bedrag van 10.500 euro.

“De huisbaas had op dat moment de woning verlaten en stond buiten”, zei de openbaar aanklager. “Als je de deur dichtdeed, dan zou het probleem zijn opgelost. U bent echter in de keuken messen gaan halen. Als er vitale organen geraakt waren, was de kans groot dat de huisbaas nu dood was.” Net als de rechter vroeg de aanklager waarom er enkel opzettelijke slagen als juridische kwalificatie op het dossier kleefde.

De rechter wees beklaagde erop dat het evengoed een poging doodslag was en dat zo’n zaak door een zetel van drie rechters behandeld moest worden.

De verdediging met advocate Anne-Catherine Gielen voegde eraan toe dat de huisbaas een professionele kickbokser was die zelf ook hardhandig was geweest in de discussie. Zij vroeg voor de man een opschorting. Vonnis volgt op 18 januari.

