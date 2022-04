Man die gevangenis mocht verlaten, lost vreugdeschoten en riskeert nu weer tien maanden cel

De dertiger was op het moment van de feiten op café geweest. Hij zat op de passagiersstoel en ter hoogte van de Mijnwerkerslaan in Heusden-Zolder schoot hij een vijftiental keer in de lucht. Een buurtbewoner verwittigde de politie en vervolgens vonden de agenten over een afstand van 125 meter enkele kogelhulzen van een 9 millimeter kaliber. Hij had ook een filmpje op Facebook geplaatst, wat hij echter snel weer verwijderde. Via de bestuurder van de wagen kwam de politie alsnog op hem uit.