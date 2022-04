Luxueus villapark ‘Sterrenwacht’ in Bolderberg al voor de helft uitverkocht: “Buurtbewoners twijfelden over succes, maar dat was nooit nodig”

De komende jaren zal het residentiële karakter van Bolderberg alleen maar toenemen, en daar speelt het gloednieuwe woonproject ‘Sterrenwacht’ in de gelijknamige straat zeker een rol in. Zo stonden liefst 18 bouwgronden van 14 tot wel 24 are te koop, met intussen nog maar 9 gronden (tussen 335.000 en 425.000 euro, red.) beschikbaar. “Deze bouwgronden liggen midden in een bosrijk gebied en op een boogscheut van Hasselt”, vertelt vastgoedmakelaar Hans Roose. “Een woning in ‘Sterrenwacht’ betekent omzoomd zijn met prachtige natuur en statige bomen, in alle rust en privacy. Opvallend is dat vooral een jonger publiek van dertigers en veertigers hier op reageert.”