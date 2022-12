Loverboy veroordeeld tot 4 jaar celstraf: “Uit geldgewin zag hij minderjarigen als gebruiksobject”

Heusden-ZolderEen 24-jarige man uit Heusden-Zolder is veroordeeld tot vier jaar cel en een boete van 24.000 euro voor zogenaamde ‘loverboypraktijken’. De man daagde niet op in de Hasseltse correctionele rechtbank, waardoor zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Hij maakte twee slachtoffers.

Op 8 maart 2021 diende een zeventienjarig meisje bij de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) een klacht in tegen de beklaagde, haar ex-vriendje. Die probeerde haar in de prostitutie te dwingen, nadat hij zogezegd verliefd op haar was geworden. Tegelijkertijd had hij een verhaaltje verzonnen dat hij financiële problemen had.

Aan prostitutie ontsnapt

Het minderjarige meisje verbleef in een voorziening. Via sociale media was ze met de beklaagde in contact gekomen. “Beklaagde woonde toen samen met een vriendin. Tot half mei 2021 hadden ze samengewoond, maar die vriendin was vertrokken omdat ze klappen van hem kreeg. Beklaagde had al snel seksuele contacten met de burgerlijke partij en een ander zeventienjarig meisje”, legde de openbare aanklager uit.

Het meisje was de instelling ontvlucht en naar een vriend in Leuven gegaan, waar beklaagde haar oppikte en haar vier dagen lang bij hem thuis opsloot. Eerst nam hij haar gsm en bankkaart af. Toen er een huiszoeking zou plaatsvinden, moest het meisje zich in een weide verstoppen. Beklaagde bracht haar vervolgens naar Maastricht. Uiteindelijk kon ze aan de loverboy ontkomen, maar nadien bleef hij haar lastigvallen door in haar straat te passeren. Zij is aan de prostitutie kunnen ontsnappen.

“Opgezet spel”

Het andere zeventienjarige slachtoffer had blijkbaar al enkele klanten voor hem afgewerkt in Beringen en Genk. Hij vervoerde haar en ze moest de helft van de gevraagde 150 euro aan beklaagde afgeven.

“Een loverboy gaat op zoek naar kwetsbare meisjes om dan misbruik te maken van hun psychische en fysieke integriteit. Beklaagde zei dat het allemaal opgezet spel was, maar zijn oproepnummer kon worden gelinkt aan de advertenties (...). Hij had alle controle over beide meisjes. Hij zag hen als zijn geldbron. Een wijkagent had over hem verklaard dat de jongeman snel geld wilde verdienen. Hij gaat bijna normloos door het leven,” aldus de substituut-procureur.

“In zijn zucht naar geldgewin zag hij de minderjarigen als gebruiksobject”, oordeelde de rechtbank. Aan het zeventienjarige meisje dat ternauwernood uit het prostitutiemilieu wist te blijven, moet hij 6.750 euro schadevergoeding betalen.

