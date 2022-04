Lorenzo (73) tijdlang klinisch dood nadat hij zich in stukje konijn verslikt: “Dankzij hulpdiensten vieren wij vandaag zijn tweede leven”

Vrijdagavond 18 februari werd voor het Heusdense echtpaar Lorenzo en Luciana een nachtmerrie die ze nooit meer zullen vergeten. Het menu beloofde echter een feestelijke start van het weekend: konijn met polenta. “Het is onze gewoonte om altijd wat meer te maken, dus ik vroeg mijn man om het afgekoelde vlees in doosjes te steken, om in de diepvries te bewaren voor later", vertelt Luciana. “Ik zag hem nog een stukje lever in zijn mond steken, terwijl ik even naar het toilet wandelde. Tot ik plots rare geluiden hoorde, rond 21.20 uur.”