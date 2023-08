Limburgse brandweerzones houden minuut stilte om overleden brandweermannen te herdenken

“De impact is voelbaar in de hele provincie”: Limburgse buschauf­feurs staken na nieuwe gevallen van agressie

Donderdagochtend hebben verschillende Limburgse buschauffeurs van De Lijn het werk neergelegd nadat er woensdagavond in enkele uren tijd twee nieuwe gevallen van agressie plaatsvonden in Hasselt en Peer. Eén van de chauffeurs is tijdelijk werkonbekwaam. “Dit is een maatschappelijk probleem”, reageert woordvoerder van De Lijn, Marco Demerling.