Limburgs muziekduo kende weinig succes, tot Netflix-serie ‘Love is Blind’: ‘Wildfire’ werd al 700 procent meer beluisterd

Celstraf voor vijftiger die ex-part­ner met mes te lijf ging: “Minstens één van de messteken heeft de longen doorprikt”

“Ik heb mij met man en macht verzet om buiten te geraken en dat is mij gelukt”, sprak het slachtoffer vorige maand nog tijdens de zitting. De vijftiger die zijn ex-partner vorig jaar levensbedreigend had verwond is vanmorgen door de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een zware celstraf. Het slachtoffer kreeg maar liefst tien messteken. De vrouw deed tijdens de rechtszaak het pijnlijke relaas van de feiten.