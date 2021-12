Limburger (41) vermoord in Zuid-Spanje, broer reageert: “We vernemen alles via de media, schandalig”

Agenten van de Guardia Civil deden de akelige ontdekking donderdagnacht omstreeks 0.45 uur in Alhaurín el Grande. De politie was naar het landhuis gereden na een ongeruste telefoon van familie van het slachtoffer. “We hadden al een aantal dagen niets meer van hem gehoord”, zegt zijn broer. “En dat is echt niet van zijn gewoonte, want we hadden bijna dagelijks contact. Toen hij plots op niets meer antwoordde, werden we ongerust en hebben we de ordediensten gebeld in Spanje.”