Krijgt Heusden-Zolder eigen ‘Chinese muur’? Padelclub plant geluidsscherm van 60 meter lang en 6 meter hoog

Hasselt Energiecri­sis steekt stokje voor ‘bibber­zwem­men’ in Kapermolen: “Te duur om water op tempera­tuur te houden”

Dit najaar zal de Hasselaar geen baantjes kunnen zwemmen in het buitenzwembad van Kapermolen. “De beslissing namen we met pijn in het hart, maar het zou onverantwoord zijn om hiervoor extra budget vrij te maken”, klinkt het bij Stad Hasselt.

29 november