Kraampjesuitbaters basiliek die vete beslechten met waterpistolen vol urine riskeren maximaal een werkstraf

Christoff Corten mikt op Bel­car-ti­tel in Porsche 992 GT3 Cup

Het autosportseizoen is weer van start gegaan en na de internationale competities op circuit, start binnenkort ook weer het nationale autosportseizoen. Op 14 en 15 mei staat op Circuit Zolder de eerste manche van het Belcar Endurance Championship op de kalender, de eerste van zes afspraken met als jaarlijks en traditioneel hoogtepunt de 24 Hours of Zolder. Christoff Corten vindt voor deze editie van het nationale uithoudingskampioenschap… letterlijk onderdak bij Russell Racing by NGT. De snelle man uit Tienen doet het voor het eerst in jaren immers weer met een gesloten auto, de mythische Porsche 911, een auto waarmee Corten in het prille begin van zijn autosportcarrière al meerdere successen behaalde.

18:45