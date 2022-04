Kinderen en zorggebruikers werken samen aan expo van ‘Artikel 27' in nieuw dynamisch activiteitencentrum DAC

Het dynamisch activiteitencentrum DAC in Heusden-Zolder is een initiatief van ‘t Weyerke dat anders is dan alles wat de voorziening tot nu toe gedaan heeft. “Want als je inclusie wilt, dan moet je de deuren altijd openzetten. Dat is wat we met het dynamisch activiteitencentrum ook gaan doen. In dit centrum brengen we namelijk mensen met eenzelfde passie of interesse elke dag samen, waardoor ze snel zullen zien dat ze op elkaar lijken en de verschillen tussen elkaar minder belangrijk worden”, benadrukt Inge De Geyter, directeur van DAC.