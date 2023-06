KIJK. Minister Ben Weyts, Robbe Ghys en Nicky Degrendele doen openingsrit op de gloednieuwe Velodroom in Heusden-Zolder

Bijna één jaar na de eerste steenlegging mocht de gloednieuwe Velodroom in Heusden-Zolder ingereden worden. Met een peloton onder leiding van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) werd de gloednieuwe piste van 250 meter voor het eerst ingereden, waar in de toekomst ook EK’s en WK’s wielrennen gehouden kunnen worden. “Hier kunnen we onze atleten klaarstomen voor de Olympische Spelen van 2024", klinkt het bij minister Weyts.