Kans op zware regen en bewolking vanochtend in Heusden-Zolder

Huisartsen­wacht­post in Hasselt vanaf 1 april ook doorheen de week bereikbaar

Wie ‘s avonds of in het midden van de nacht dringend een huisarts nodig heeft, kan vanaf zaterdag 1 april ook tijdens de week op de huisartsenwachtpost van de Herkenrode Huisartsenkring rekenen. Je zal er dan terecht kunnen tussen 18 en 8 uur, ook in het weekend.