Inwoners kiezen mee hoe dorpskern in Zolder-Centrum vorm krijgt

Alcoholver­bod in centrum Sint-Trui­den vanaf morgen van kracht: “350 euro boete voor wie toch wordt betrapt”

Achtergelaten afval, lege flessen alcohol of braaksel op de grond. Het moet volgens burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) gedaan zijn met de overlast in de binnenstad van Sint-Truiden. Net daarom zal er vanaf woensdag een alcoholverbod gelden. Wie dan betrapt wordt op alcoholgebruik in de Truiense straten, parken of pleinen mag zich aan een GAS-boete verwachten: “Maar er is meer nodig dan alleen repressie om dit te stoppen.”