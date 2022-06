IN BEELD. Leerlingen van Sint-Franciscuscollege bekogelen directie en leerkrachten met waterballonnen voor het goede doel

De voorspelde regen liet vanmiddag nog even op zich wachten. “Alsof het zo moest zijn", zegt Kris Bertrands van het Sint-Franciscuscollege. “Twee jaar lang hebben we moeten wachten om ons beruchte Bye Bye School Party nog eens te laten doorgaan en daar hoort naar goede traditie zon bij.”

Dj’s, eetkraampjes en freestyle voetballer en Tiktokker Abel Bazouz zakten deze voormiddag af naar Heusden-Zolder om de leerlingen in stijl uit te zwaaien. “En daar hoort al bijna 20 jaar lang een waterballonnengevecht bij", gaat Bertrands verder. “Naar goede gewoonte nemen de leerlingen het op tegen de leerkrachten, maar dit jaar mocht het wat meer zijn. We wilden graag iets organiseren om geld in te zamelen voor Oekraïne en zochten nog een manier om onze leerlingen te motiveren. Dan kom je al snel bij het waterballonnengevecht uit hé", lacht Bertrands. “Gelukkig hebben we voor sterke ballonnen gekozen en kunnen we ze nog een paar teruggooien op de leerlingen!”