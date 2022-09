IN BEELD. Koning Filip bezoekt Circuit Zolder... en trekt daarvoor hetzelfde pak aan als gouverneur

Koning Filip maakte tijdens zijn bezoek kennis met het Agoria Solar Team, een team van Belgische ingenieursstudenten dat als doel heeft om de meest innovatieve en efficiënte zonnewagen te bouwen. Dit team eindigde eerst in de Carrera Solar Atacama in Chili in 2018 en in de Bridgestone World Solar Challenge in Australië in 2019. Onze vorst maakte vrijdagnamiddag dan ook zelf een ritje in een zonnewagen.