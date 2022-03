IN BEELD: Gloednieuw bierevent is schot in de roos

Het afgelopen weekend kon je in CC De Muze en ZLDR Luchtfabriek terecht voor het gloednieuwe bierevent ‘The Beer Experience’. De organisatie is in handen van negen vrienden met een gemeenschappelijke passie. Er waren rumi 35 brouwers met meer dan 120 bieren. Ideaal om dus kennis te maken met onbekende pareltjes. Verder waren er muzikale optredens, standjes waar uitleg werd gegeven en foodpairings waarbij je een biertje kon combineren met chocolade, charcuterie of kaas. Volgens de eerste schattingen waren er zo’n 1.500 mensen aanwezig. De bedoeling is om het event ook in de toekomst te organiseren.