IN BEELD. 5.000 MINI’s maken circuit van Zolder onveilig tijdens grootste bijeenkomst van Europa

We hadden al 4.400 inschrijvingen bij de start van het evenement, maar verwachten dat we de kaap van 5.000 MINI’s wel halen”, vertelt Jeroen Lissens van MINI. “Daarmee zijn we het grootste MINI-evenement van Europa. We zagen al Nederlanders, Duitsers en enkele Luxemburgse nummerplaten passeren. Maar dé eregast van de dag komt uit het Verenigd Koninkrijk. Charlie Cooper, de kleinzoon van oprichter John Cooper, is met zijn MINI naar Zolder afgezakt. We zien hem zo genieten van dit spektakel en dat doen wij ook met volle teugen.”

Van oldtimer tot elektrisch

Normaal gezien komen de fans van het automerk eens per jaar samen, maar daar stak corona twee jaar lang een stokje voor. “Het is van 2019 geleden dat we dit nog konden organiseren en dat merk je", zegt Lissens. “Iedereen is enthousiast, maar dat er zo’n colonne van MINI’s zou komen aanrijden, hadden we nooit durven denken. En of je nu met een oldtimer van tientallen jaren oud rondrijdt of een nieuwe MINI-fan met een elektrisch exemplaar bent: iedereen is hier trots op zijn wagen. Precies één groot familiefeest vol uitgedoste mensen en auto’s.”