“Ik ga naar huis, mijn zusje is op mij aan het wachten”, maar garagist Romeo (24) verongelukt op weg naar huis

Hasselt IN BEELD. Hoger wordt een hogeschool niet, ontdekken deze fietsende studenten

Aan de Hasseltse PXL-campussen in de Elfde-Liniestraat is het nieuwe academiejaar maandagochtend verrassend gestart. Zo maakten verscheidene hogeschoolstudenten vanochtend een fietsritje... op 50 meter hoogte. “Als Limburger fietsen we al door het water, maar nu dus ook in de lucht”, grapt algemeen directeur Ben Lambrechts. Toch zit er ook een boodschap achter de stunt.

19 september