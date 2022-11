HUIZENJACHT. Heusden-Zolder: “Voor minder dan 300.000 euro kan je hier al een leuke woning vinden”

Sint-Truiden IN BEELD. Sint-Trui­den haalt kerstver­lich­ting uit de kast voor gezellige eindejaars­pe­ri­o­de

Energiecrisis of niet, Kerstmis zal gevierd worden en dat is ook in Sint-Truiden niet anders. Op de kerstmarkt is het nog een paar weken wachten, maar het stadscentrum is wel al ondergedompeld in kerstsfeer. De kerstlichtjes in alle maten, kleuren en vormen zijn bovengehaald en dat zorgt voor mooie beelden.

13:55