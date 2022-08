Hittemaatregelen op gemeentelijke voetbalontmoeting

Genk/Hasselt Genkenaar Dogan Ercan (26) is baas van negen escaper­ooms en drie horecaza­ken: “Op mijn veertiende speelde ik AliExpress op de speel­plaats met een brooddoos vol gadgets te koop”

26 jaar, zes horecazaken uit de grond gestampt en negen escaperooms op zijn naam in alle hoeken van het land: dat Genkenaar Dogan Ercan leeft voor ondernemen, is duidelijk. Als tiener begon hij met het verkopen van gadgets op de speelplaats om niet veel later een eigen kledinglijn op te starten. “Alleen wie durft, kan exponentieel groeien. En laat dat nu net een van mijn sterke én tegelijkertijd ook mindere kanten zijn”, lacht Dogan.

