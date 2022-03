Heusdense leerlingen krijgen binnenkort kaart met veiligste fietsroutes van en naar school

Na de wegeniswerken in de Dekenstraat, Dorpsstraat en Molenstraat voegt de gemeente ook deze straten binnenkort toe aan de fietszone in Zolder-centrum. “Daarmee creëren we een veilige fietsas door Zolder-Centrum en liggen de drie basisscholen binnen de fietszone zodat schoolkinderen veiliger naar school kunnen fietsen. Het autoverkeer verplaatst zich vlot via de Ringlaan”, laat de gemeente weten.

Digitale fietsrouteplanner

Het lokaal bestuur plant verder ook nieuwe fietspaden voor de Kerkstraat, Westlaan, Kapelstraat en een gedeelte van de Zandstraat. “Momenteel zit dit project in de ontwerpfase. De uitvoering staat gepland in de komende twee jaar. Verder bekijken we of een fietsstraat in de Pastoor Van Mierlolaan mogelijk is, aangezien deze verbinding met de sporthal en het jeugdhuis ook heel wat fietsers aantrekt. Na de paasvakantie maken we ook werk voor een kaart met aanbevolen fietsroutes voor alle leerlingen van onze scholen, zodat ze steeds zo veilig mogelijk van en naar school kunnen fietsen. Met de UHasselt werken we dan weer samen aan een digitale fietsrouteplanner voor onze gemeente”, belooft de gemeente.