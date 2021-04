Heusdenaar Niko (27) kraakt muzikale code van Qmusic en wint jackpot van bijna 52.000 euro: “Naar ons huis én speelkamer voor onze dochter”

Na elke dag mee te spelen wist Heusdenaar Niko het muzikale fragment van de Q-luisteraars te raden dankzij de tip van Maarten in ‘The Panic Room’: ‘Head Shoulders Knees & Toes’ van Ofenbach & Quarterhead. De oplossingen van de andere vier muzikale fragmenten waren ‘Kings & Queens’ van Ava Max (voor Maarten), ‘Hot & Cold’ van Katy Perry (voor Vincent), ‘Kvraagetaan’ van De Fixkes (voor Matthias) en ‘Boom, Boom, Boom, Boom!!’ van Vengaboys (voor Dorothee). Al kende de Q-Escape Room ook nog een onverwachte wending: na het kraken van de muzikale code konden de vier Qmusic-dj’s niet meteen ontsnappen. “Niko, we kennen je ondertussen al een beetje en weten dus ook waar je op dit moment bent. Ga naar buiten en stap in de auto die je daar ziet. Want alleen jij kan de dj’s uit de Q-Escape Room bevrijden”, vertelde de mysterieuze stem van de Q-Escape Room. De Heusdenaar was letterlijk dé sleutel tot de vrijheid van Maarten, Dorothee, Vincent en Matthias.

Speelkamer voor dochtertje

Q-luisteraar Niko raadde het ultrakorte, muzikale fragment van de luisteraars na 33 uur: ‘Head Shoulders Knees & Toes’ van Ofenbach & Quarterhead. Hij kon het weten na het verzamelen van letters, die de zin ‘You’re keeping me from feeling all alone’ vormden. Zijn beloning? Een heuse jackpot van maar liefst 51.984,21 euro. “Het grootste deel van het geld gaat naar het huis dat we gekocht hebben”, aldus de verraste Niko. “De rest zetten we op onze spaarrekening en steken we eventueel nog in een mooie speelkamer voor onze tweejarige dochter.” Ook het team van Qmusic reageert enthousiast. “Ik kan me niet herinneren dat we ooit nog zo’n hoog bedrag hebben weggegeven, of het is al héél lang geleden”, aldus Maarten. “Het is fantastisch om te zien hoe de luisteraars meeleefden en ons massaal hebben geholpen de muzikale code te kraken. Dankzij hen zijn we zelfs sneller kunnen ontsnappen dan vorige keer. De Q-Escape Room was opnieuw een onvergetelijke ervaring.”