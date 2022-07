Heusdenaar en zot van fotografie? Stel je kandidaat als fotograaf voor de gemeentelijke infomagazine

Houthalen 16 unieke bronzen beelden gestolen bij kunstenaar Staf Timmers: “En ik ben zo bang dat daders zullen terugkeren”

“Het idee dat die daders zo bruut te werk gaan, puur voor het brons: dat doet me pijn.” De vermaarde kunstenaar Staf Timmers (82) zit in zak en as, nu dieven voor de tweede keer bij hem hebben toegeslagen. Ze hadden het gemunt op de bronzen beelden in zijn indrukwekkende tuin. Maar liefst 16 zijn er gestolen. “Het weegt zo zwaar op mij en mijn vrouw. Gelukkig krijg ik veel steunbetuigingen van mensen die mijn tuin hebben bezocht.”

4 juli