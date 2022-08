Heusden-Zolderse voetbalploegen treffen elkaar op gemeentelijke ontmoetingsdag

Hasselt 22-jarige Hasselaar die urenlang tegen zijn wil vastgehou­den werd, nu ook gearres­teerd: “BB gun, kogelwe­rend vest en restanten van drugs in apparte­ment gevonden”

De 22-jarige man uit Hasselt, waarvan dinsdagochtend werd gedacht dat hij tegen zijn wil werd vastgehouden door een 23-jarige man uit Maaseik, is nu zelf ook gearresteerd. Volgens het Parket van Limburg werd er bezwarend materiaal aangetroffen in het appartement in centrum Hasselt waar de feiten zich voordeden. Er werd een BB gun, een kogelwerend vest en restanten van drugs aangetroffen.

3 augustus