Heusden-Zolder lanceert splinternieuwe website met vrijetijdsaanbod voor Heusdense kids en ouders

In 2016 verscheen Aap voor de eerste keer in Heusden-Zolder als mascotte voor het vrijetijdsaanbod voor kinderen. Vorig jaar kreeg hij een make-over en werd ook nijlpaardje Nel voorgesteld aan het grote publiek. “De nieuwe look van Aap was voor ons het ideale moment om een nieuw figuurtje voor te stellen”, vertelt Wendy van Team Welzijn. “Met nijlpaardje Nel willen we nog meer kinderen aanspreken. Samen vormen zij hét beeld voor het spelaanbod voor kinderen in Heusden-Zolder.”

Prijzen winnen

Maar daar stopt het niet. Zo pakt de gemeente uit met een gloednieuwe website waar kinderen en ouders informatie krijgen over het vrijetijdsaanbod en vakantiekampen, maar ook over tussenkomsten in het lidgeld bij een vereniging of een pagina met spelletjes en raadsels.

“Aap en Nel maken er meteen een leuke wedstrijd van. Via alle lagere scholen en op verschillende plaatsen in onze gemeente verspreiden we wedstrijdkaartjes van onze nieuwe website”, vertelt Dirk Schops als schepen van Jeugd. “Los vijf vraagjes op waarvan je de antwoorden op www.aap-nel.be vindt en steek het kaartje in één van onze speciale brievenbussen. Er staat een exemplaar in het gemeentehuis, in de bib, in Huis van het Kind en in de vijf opvanglocaties. Doe zeker mee, want er vallen superleuke prijzen te winnen.”

Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met vrijdag 4 november. Voor meer info kan je terecht op www.aap-nel.be.