Heusden-Zolder is middagstad tijdens 1.000 kilometer tegen Kom Op Tegen Kanker

Het hemelvaartweekend is al enkele jaren het weekend waarop enkele duizenden dapperen fietsen ten voordele van de strijd tegen kanker. Elk deelnemend team zamelt in aanloop naar het evenement minstens 5.500 euro in voor kankeronderzoek. De 1.000 kilometer wordt onderverdeeld in acht ritten van 125 kilometer, elke dag een lus van 250 kilometer. Elke ochtend fietsen de pelotons vanuit Mechelen naar een middagstad en in de namiddag fietsen ze terug naar Mechelen. Op 18 mei fietsen de pelotons zo naar middagstad Heusden-Zolder. De fietsers genieten daar van een maaltijd en voor de supporters is er heel wat randanimatie voorzien.

Burgemeester Mario Borremans (GOED) reageert alvast enthousiast. “De wielersport zit stevig verankerd in het DNA van Heusden-Zolder. Ook hier dragen we dit project uiteraard een warm hart toe. Dat willen we extra in de verf zetten door de warmste erehaag van allemaal te vormen. Zak op 18 mei massaal af naar onze mijnsite. Moedig de fietsers aan en steek iedereen die met de vreselijke ziekte geconfronteerd wordt een hart onder de riem. Allemaal samen maken we er een onvergetelijke dag van en komen we op tegen kanker.”

Voor de organisatie zoekt het gemeentebestuur van Heusden-Zolder nog hulp van verschillende vrijwilligers. Denk daarbij aan het bewaken van de bagagestand, het registreren van fietsers, de catering bemannen, drank uitdelen en de eetzaal voorbereiden en opruimen. Meehelpen? Schrijf je dan in via www.heusden-zolder.be/de1000km als vrijwilliger in de gemeente Heusden-Zolder.